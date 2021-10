Zeman: "Fra 20 anni di Cassano si ricorderanno forse solo a Bari". Fantantonio stizzito: "Parla pure lui, si è svegliato dall'oltretomba"

"A Bari si, a Roma difficile". Così Zdenek Zeman, a 'Un giorno da pecora' aveva risposto alla domanda del conduttore su Antonio Cassano, vale a dire se secondo il boemo fra vent'anni si sarebbero ricordati ancora di quel ragazzo di Bari Vecchia che si presentò al calcio con una prodezza incredibile, siglando, a 17 anni, la sua prima rete in serie A contro l'Inter. Il 2 a 1 fece esplodere il San Nicola. "Ha fatto bene a Roma ma non così come gli altri" secondo l'allenatore del Foggia.

La replica di Fantantonio non si è fatta attendere. In occasione della consegna del tapiro, il 17esimo della carriera, il cui servizio andrà in onda questa sera a Striscia La Notizia, per aver dichiarato che tra vent’anni Francesco Totti sarà dimenticato, l'ex fantasista di Roma, Real Madrid, Sampdoria, Parma, Inter e Milan, ha risposto stizzito. "Zeman sostiene che Totti sarà ricordato da tutti e io al massimo solo a Bari? Parla pure lui adesso, si è svegliato dall’oltretomba".

In cinque stagioni, in 118 gare, Cassano ha realizzato 38 gol con la maglia giallorossa. Francesco Totti 250 in 619 gare e una vita con i colori della Roma.