Scontri fra tifosi: una gara a porte chiuse e 5mila euro di multa per Casertana e Foggia

Serie C Girone C

Una gara a porte chiuse e 5mila euro di multa. È quanto disposto dal Giudice Sportivo Stefano Palazzi in merito ai violenti scontri fra tifoserie durante la sfida tra Casertana e Foggia di lunedì scorso. Il Giudice sportivo si è pronunciato dopo aver analizzato gli atti acquisiti (referto arbitrale, referto procuratore federale, referto del commissario di campo, documentazione fotografica).

Leggendo il provvedimento, sono ben 10 gli episodi contestati.

Si parte dal 17' del primo tempo, quando i tifosi del Foggia fanno il loro ingresso nell'impianto e lanciano sulla pista di atletica attorno al perimetro di gioco, numerosi petardi di notevole potenza e alcuni di media potenza. A questi si aggiunge anche il lancio di bengala all'indirizzo del settore Distinti occupato dai fiotosi della Casertana.

Allo stesso minuto e fino al termine della prima frazione, le tifoserie si sono rese protagoniste di un reciproco lancio di bengala e petardi, molti dei quali sono finiti nel settore 'Cuscinetto'.

Successivamente, alcuni sostenitori del Foggia hanno scavalcato il divisorio della curva e, dal 'Cuscinetto' hanno lanciato bengala che hanno colpito alcuni tifosi casertani nel settore Distinti.

Lo 'scambio' di cortesie tra le fazioni ha visto anche il lancio di bottigliette di plastica, pietre, un rubinetto di metallo e pezzi di maioliche.

Il secondo episodio avviene al 35' del primo tempo, quando dal settore ospiti viene lanciato un bengala sul campo per destinazione in prossimità della linea di fondo, davanti al secondo assistente, determinando la sospensione momentanea della gara per circa due minuti e il danneggiamento di una porzione del manto in erba sintetica della misura di circa 40 cm per 20 cm, e il conseguente intervento dei vigili del fuoco per spegnere il bengala con l'idrante.

L'acme si è raggiunta nell'intervallo, durante il quale alcuni sostenitori del Foggia (circa 6-7) hanno scavalcato la recinzione dirigendosi sulla pista di atletica in prossimità del settore Distinti "per cercare il contatto con la tifoseria avversaria". Contestualmente, circa 50 sostenitori della Casertana hanno divelto il cancello che dà accesso al recinto di gioco e alcuni di loro (circa 6-7) sono entrati in contatto con i sostenitori rossoneri.

Si fa poi riferimento alla colluttazione - le cui immagini sono diventate presto virali - che circa 3 tifosi del Foggia (dopo aver scavalcato la barriera del proprio settore) hanno avuto con un tifoso della Casertana, rimasto poi a terra privo di sensi e soccorso dalla Polizia e dal personale sanitario con l'ambulanza: "Dai referti è emerso, altresì, che le Forze di Polizia, per ristabilire l’ordine, hanno lanciato alcuni fumogeni nel settore Distinti occupato dai tifosi della Casertana", si legge nel referto.

Gli scontri hanno determinato il ritardo sull'orario di inizio del secondo tempo, partito con 38 minuti di ritardo. La gara è ripresa solo una volta che le due tifoserie sono state ricondotte all'interno dei rispettivi settori e il cancello danneggiato dai tifosi della Casertana è stato messo in sicurezza con l'ausilio di due catene e lucchetti.

Altre condotte a carico della Casertana vengono messe in rilievo dai referti della Procura Federale e del Commissario di Campo: "La quasi totalità (90%) dei sostenitori, posizionati nei Settori Tribuna e Distinti, al 91° minuto della gara, hanno intonato cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante. I suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Distinti, al 4° e 28° minuto del primo tempo, hanno esposto uno striscione (delle dimensioni di circa 5 metri) contenente una frase offensiva nei confronti della squadra avversaria".

Altri cori ritenuti offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari sono stati intonati dai tifosi posizionati in Curva Nord ai minuti 21', 28' e 29' del primo tempo. Altri cori offensivi e di discriminazione territoriale sono stati rilevati al 29' del primo tempo, dal 67' al 69' e al 91'.

"Da quanto sopra esposto appare evidente la gravità dei comportamenti dei sostenitori del Foggia e della Casertana", rileva il Giudice Sportivo. "Invero, le condotte sopra riportate sono state perpetrate in violazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S. e costituiscono fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti integranti pericolo per l’incolumità pubblica. Nella specie va rilevato che esse hanno determinato, anche in concreto, la sospensione della partita, la ritardata ripresa del gioco dopo l'intervallo di circa 38 minuti e conseguenze lesive in danno di un tifoso. Inoltre, hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati e dei tifosi (considerate le modalità dei lanci effettuati in reciproco danno dalle due tifoserie) e hanno provocato danni all’impianto. Alla luce di quanto sopra esposto e osservato, nelle condotte di cui sopra si deve ritenere ricorrente un caso di particolare gravità che, in applicazione del comma 4 dell'art. 25 cit, impone l'inflizione, congiunta o disgiunta, anche di una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), C.G.S. Nell'individuazione della sanzione più adeguata ed equamente commisurata alla gravità delle condotte perpetrate e alle conseguenze concrete che ne sono derivate, appare congrua la sanzione prevista dalla lettera e) e cioè l'obbligo a carico di entrambe le Società di disputare una o più gare a porte chiuse, oltre all'irrogazione di un'ammenda".

Dunque, per entrambi i club la disputa di una gara casalinga a porte chiuse con una ammenda di 5mila euro. La partita a porte chiuse dovrà essere scontata in occasione della seconda gara casalinga successiva alla data di pubblicazione della decisione "onde consentire alla Lega Italiana Calcio Professionistico di adottare le misure conseguenti alle sanzioni irrogate".

Dunque, al Foggia toccherà giocare a porte chiuse la partita contro il Monterosi, in programma domenica 23 dicembre, ultima partita del girone di andata nonché dell'anno solare. Sarà la terza partita che i rossoneri dovranno disputare senza pubblico dall'inizio della stagione.