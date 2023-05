Cerignola beffato sul gong: migliaia di tifosi increduli in piazza Duomo, gli applausi nonostante l'eliminazione

Il Calcio Foggia 1920 avrebbe dovuto vincere 3 a 0 per passare il turno. E' così è stato. Ribaltato nei minuti di recupero il 4 a 1 dell'andata in favore dell'Audace Cerignola. Che beffa per le migliaia d persone che in piazza Duomo hanno assistito alla gara di ritorno davanti a un maxi schermo. Tremila in tutto.

Schenetti al 78esimo, Frigerio al 93esimo e Kontek al minuto 96 hanno spento le speranze dei gialloblu di mister Michele Pazienza di proseguire la strada che avrebbe potuto portare ad una storica promozione in serie B. "L'applauso che tutti, in migliaia in Piazza Duomo, abbiamo tributato ai nostri ragazzi, nonostante la delusione, racchiude il senso di gratitudine che Cerignola esprime alla squadra per averci regalato uno splendido sogno. Non dimentichiamo da dove siamo partiti e non dimentichiamo dove siamo arrivati, da strepitosa matricola quale abbiamo dimostrato di essere. Sono orgoglioso dei nostri giocatori, della tifoseria, della società, della città tutta che ha saputo essere un unico grande cuore pronto a battere per i nostri colori. Anche oggi, soprattutto oggi: forza Audace, forza Cerignola!" ha commentato il sindaco Francesco Bonito.