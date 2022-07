San Severo, un rinnovo e un nuovo attaccante

Quarto volto nuovo in casa San Severo. Dall'Atletico Vieste, dopo il difensore Caruso, arriva Matteo De Vita, attaccante classe 1994 che, nell'ultimo torneo di Eccellenza pugliese, ha messo a segno 6 gol (di cui uno contro i giallogranata al "Ricciardelli") in 20 apparizioni, dopo aver iniziato la stagione in Prima Categoria con l'Atletico Peschici (una rete all'attivo). Nato a San Giovanni Rotondo, è cresciuto nell'Atletico Vieste con cui ha siglato altre 15 reti in cinque stagioni diverse, sempre in Eccellenza. In passato ha indossato le casacche del Bisaccia, con cui in Promozione ha messo a segno 52 gol in tre stagioni, e del Boville, sempre in Promozione, con cui è andato a segno 14 volte. Per lui anche una esperienza in Terza Categoria con la Viestese con cui è andato a segno ben 28 volte.

Intanto è stato confermato l'attaccante under Simone Lubrano, classe 2004, che ha già avuto modo di esordire nella passata stagione con i sanseveresi per un totale di due apparizioni.