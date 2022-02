Il San Severo fa suo il derby contro il San Marco

Il San Severo vince per la sedonda volta di fila e si mette alle spalle la crisi che lo aveva attanagliato negli ultimi tre mesi. Dopo la vittoria esterna contro il Mola, i giallogranara hanno battuto 4-1 il San Marco al "Ricciardelli" nel derby. Nel primo tempo capitan Consolazio apre le danze per i sanseveresi in sforbiciata. Poi è la volta di Morra, il cui tiro viene deviato da un sammarchese e infine c'è gloria per Dascoli che si incunea dalla sinistra e piazza la palla sul secondo palo. Nella ripresa sussulto dei garganici con Salerno ma è ancora il San Severo a marcare le distanze e lo fa con un colpo di testa di Cruz su assist di Torraco.



Mister Francesco Bonetti può sicuramente ritenersi soddisfatto. Meno il suo collega Marcello Iannacone che incassa il secondo poker di fila in due giornate di campionato. Quello subito ieri a San Severo, tuttavia, ci può stare. Decisamente meno quello incredibilmente subito in casa domenica scorsa ad opera del Trani, diretto antagonista nella corsa salvezza, che è riuscito a portare via un punto dal "Tonino Parisi".Da segnalare due operazioni per San Severo e San Marco alla conclusione del mercato. Il difensore Manuel Visani, pilastro della retroguardia sansevererse, è passato nei giorni scorsi a rinforzare la capolista Barletta. I celestegranata, invece, hanno ufficializzato l'arrivo di Michele Dimonte, centrocampista classe 2001, proveniente dal Vasto Marina in Eccellenza abruzzese.