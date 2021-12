Il San Severo cade in casa per la prima volta: l'Orta Nova si aggiudica il derby

L'Orta Nova torna al successo ed espugna, prima squadra a riuscirci in stagione, il "Ricciardelli" di San Severo. Vittoria in rimonta per la formazione del tecnico Luigi Agnelli, che passa in vantaggio con un colpo di testa dell'uruguaiano Bentos allo scadere della prima frazione, ma che nel secondo tempo subisce il ritorno dei giallogranata, in rete prima con Lamatrice, ben servito da Abissinia, poi con Consolazio, primo gol in campionato per lui, che corregge in rete un traversone velenoso di capitan De Vivo. Gli ortesi però non demordono e trovano il pari al 78' con una conclusione dalla distanza di Lamacchia e poi il gol vittoria due minuti dopo, ancora con Bentos, ora a quota sette reti in classifica marcatori. Prosegue il periodo negativo dei sanseveresi che non vincono in campionato dalla trasferta di Canosa del 31 ottobre. Unica nota positiva il rientro in difesa di Aldo Pissinis, dopo la breve fuga a San Luca in Serie D durata pochi giorni prima di ripensarci e tornare indietro. Domenica altro derby a Monte Sant'Angelo contro il Manfredonia, squadra rivitalizzata dalla "cura Cinque" e che, da stasera, ha un punto in più in classifica del San Severo. Il Team Orta Nova, invece, si riconcilia con i tre punti dopo tre sconfitte nelle ultime quattro gare prima della sortita esterna di questo pomeriggio. I biancocelesti restituiscono lo "sgarbo" subito all'andata quando i sanseveresi, alla prima di campionato, si imposero 3-2 in nove uomini a San Ferdinando, ribaltando l'iniziale 2-0 dei padroni di casa all'epoca allenati da Palmieri.

SAN SEVERO - Carella, Minucci, Diop, Morra, Visani, Pissinis, Consolazio, De Vivo, Feltre (85' Fantasia), Torraco (49' Abissinia), Lamatrice. In panchina: Equestre, Cinotti, Marea, Cakoni, Brattoli, Bisceglie, Costrino. Allenatore: Francesco Bonetti

ORTA NOVA - Miranda Pocai, Golia (63' Barbuti), Lamacchia, Bruno, Lombardi, Ventura (78' Lomuscio), Cormio (82' Del Fuoco), Mastropasqua, Guadagno (63' Di Dedda), Garcia (85' Valenti), Bentos. In panchina: Capossele, Fanelli, Palladino, Egidio. Allenatore: Luigi Agnelli

RETI - 45' e 80' Bentos (Or), 53' Lamatrice (SS), 68' Consolazio (SS), 78' Lamacchia (Or)

NOTE - Arbitro: Salvatore Carvelli di Crotone. Ammoniti: Visani, Pissinis, Feltre (SS); Miranda Pocai, Golia, Lamacchia, Bruno, Bentos, Barbuti (Or)