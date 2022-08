Super colpo in attacco per il San Severo: arriva bomber Siclari

Un altro super colpo di mercato della società del San Severo che va a rinforzare il pacchetto offensivo con l’espertissimo e forte Giuseppe Siclari. Attaccante possente, nato a Catania nel 1986, muove i suoi primi passi nel Modica in C2 con cui firma 7 gol in 25 presenze. La sua carriera continua nel Catanzaro (24 partite e 3 reti) per poi proseguire, sempre in C2 nell’Andria Bat, nel Noicattaro e nel Brindisi.

Dalla fine del 2010 al gennaio del 2012 l’attaccante vestirà la maglia dell’Aprila Racing Club trascinandola dalla D alla C2 con ben 17 gol (2011-12). Nelle stagioni 2012-13 e 2013-14 lo troviamo nelle fila del San Cesareo in serie D (nella prima stagione 34 presenze e 16 gol, mentre nella seconda 32 cartellini timbrati e 15 marcature). Nelle successive due stagioni vince un altro campionato di serie D con la maglia della Lupi Castelli Romani (34 presenze e 22 gol in serie D mentre in C 12 partite giocate e 2 reti).

Nel dicembre del 2015 approda a Taranto: in riva allo Ionio farà molto bene siglando 9 marcature in 17 presenze. Nel 2016-17 è la volta dell’avventura con la Nocerina in serie D: con i molossi i gol saranno 16. L’anno dopo a Potenza, in serie D, 15 gol in 33 match disputati. Nelle ultime stagioni lo vedremo impegnato con l’Audace Cerignola, la Fidelis Andria, l’ACR Messina e infine con la Team Altamura in serie D/H.