San Severo, il sindaco Miglio promette la nuova tribuna per il "Ricciardelli"

Il direttore sportivo Belen Sosa lo aveva dichiarato nei giorni scorsi in sede di presentazione. Era necessario incontrare l'amministrazione comunale per discutere dell'annosa vicenda del "Ricciardelli", bisognoso di molteplici interventi (pur nei limiti di una struttura piccola e inglobata nel tessuto urbano di San Severo) e pomo della discordia tra il club dell'Alto Tavoliere e il Comune.

Ieri le parti si sono incontrate anche se, leggendo il resoconto diffuso dal sindaco Francesco Miglio, non sembrano esserci grosse novità, a parte l'ovvia buona volontà. A seguito dell’incontro con i dirigenti della A.S.D. San Severo Calcio 1922, tenutosi ieri nella “Sala Raffaele Recca” di Palazzo di Città, il primo cittadino ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Unitamente all’assessore allo Sport, Felice Carrabba, ho avuto il piacere di incontrare alcuni dirigenti della A.S.D. San Severo Calcio 1922. Preliminarmente desidero porgere a nome della Civica Amministrazione, della intera Cittadinanza, nonché a titolo personale, il saluto più cordiale alla nuova Direttrice Sportiva della nostra squadra, Belen Sosa, che è il primo "diesse" donna di una squadra di calcio in Italia: possiamo vantare un indiscutibile primato storico. L'avvocato Sosa era accompagnata da nuovo mister, Roberto Maffucci e dal mister Marcello Ciofi, autentica bandiera del San Severo Calcio. i dirigenti giallogranata mi hanno esposto le problematiche che dovranno essere affrontate e risolte nella nuova ed imminente stagione calcistica, che vedrà i nostri calciatori affrontare il campionato di Eccellenza a girone unico, decisamente più impegnativo. Ho confermato l’impegno dell'amministrazione comunale a fare, come sempre, la sua parte per sostenere i nostri colori nel prossimo campionato. Abbiamo fatto il punto della situazione per quanto concerne l’annoso problema della costruzione della nuova tribuna, problema che è in via di concreta e prossima soluzione”.

Posto che il girone unico scatterà dalla stagione 2024/2025 e non da settembre, come erroneamente riportato nella dichiarazione rilasciata dal primo cittadino sanseverese (quest'anno l'Eccellenza sarà ancora a due gironi, A e B, con ben 6 retrocessioni per ognuno dei due tornei).