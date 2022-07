San Severo, due rinnovi e un nuovo arrivo

Un altro rinnovo importante in casa San Severo dopo quello di Lamatrice in mediana. Alessandro Morra, esterno destro classe 1999, farà ancora parte della rosa giallogranata agli ordini di mister Rufini. Reduce da una stagione positiva in Eccellenza pugliese con 22 presenze e cinque reti all'attivo, il fluidificante sarà alla sua terza esperienza sanseverese, avendo giocato anche 18 partite e messo a segno tre reti nella stagione 2019/2020, sempre in Eccellenza. Cresciuto nel Foggia, ha finora indossato anche le casacche di Barletta e Manfredonia per un totale di 15 apparizioni e una rete.

Ha rinnovato anche l'attaccante Loris Fantasia, classe 2003, che nella scorsa stagione è sceso in campo di due occasioni. In precedenza una presenza col Manfredonia e altre cinque con in sanseveresi, tutte nel campionato di Eccellenza Puglia.

Infine terzo arrivo dall'Atletico Vieste (destinato a non iscriversi) dopo quelli di Caruso e De Vita. Si tratta del terzino sinistro Francesco Vespa, classe 2003, cresciuto nella Spal e nella Viterbese, sette presenze e una rete con i viestani nella passata stagone di Eccellenza pugliese alle quali aggiungere altre quattro apparizioni nella stagione precedente.