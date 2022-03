Il San Severo rimonta due volte il Canosa

Buon pareggio, tutto sommato, per il San Severo di mister Francesco Bonetti che al "Ricciardelli" riacciuffa due volte il Canosa. I canosini, sulla carta, non sono certo quelli del giorne di andata, pur essendo comunque invischiati nella zona retrocessione a 18 punti. E passano in vantaggio nella ripresa al 55' con Caputo. Cinque minuti dopo, però, i giallogranata pervengono al pareggio con Dascoli. Al 70' Kone riporta in vantaggio gli ospiti su calcio di rigore, mentre al 75' ci pensa De Battista a ristabilire la parità per i padroni di casa.