Un altro portiere e un ritorno in difesa per il San Severo

Altre due operazioni in entrata in casa San Severo. E non potrebbe essere altrimenti considerando le 17 partenze che ci sono state nelle scorse settimane. I volti nuovi, adesso, sono 11. Arrivato Giuseppe Magistro tra i pali, classe 2003, nella prima parte di questa stagione al Canosa. Lo scorso campionato ha giocato nel Fesca Bari, in Promozione pugliese. In difesa, invece, si registra il ritorno di Carlo Burdo, classe 1994, nella passata stagione e nella prima parte di questa al Montescaglioso. Con i giallogranata ha gà giocato in Serie D nella stagione 2013/2014 collezionando 19 presenze. Poi altre nove presenze condite da una rete nella seconda parte della stagione 2019/2020. In carriera ha inoltre giocato con Corato, Pro Italia Galatina, Madrepietra Daunia, Ostuni, Sporting Fulgor Molfetta, Taurisano, Castellaneta e Manfredonia.