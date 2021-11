San Severo domani amichevole di lusso con il Foggia di Zeman

Grande calcio domani alle 15 al "Ricciardelli" dove si affronteranno, in allenamento congiunto, il San Severo di mister Franesco Bonetti e il Foggia di Zeman. Un match che sarà sicuramente interessante, non solo in vista degli impegni che attendono le due squadre nel prossimo week-end (i sanseveresi in trasferta a Vieste e i rossoneri a Catania, ndr), ma per la capacità di esprimere ottimo calcio da parte di entrambe le squadre. Il 4-3-3 zemaniano non ha bisogno di presentazioni. Il modo di giocare del San Severo, più "dezerbiano", sta fruttando vittorie, punti e una posizione di calssifica ragguardevole considerato il progetto a medio-lungo termine della società di Dino Marino e Gennaro Di Domenico che puntano sugli under o comunque su calciatori di prospettiva.

Evidente che il Foggia, attraverso queste iniziative, tenda a "riabbracciare" il territorio di Capitanata. Zeman ha un fascino indiscutibile e richiama ogni amante del bel calcio. In più può essere un buon viatico per creare una "rete" con le squadre della provincia, da sempre uno dei tanti punti deboli del calcio del capoluogo dauno, utile magaru alla crescita sia del settore giovanile rossonero. Senza dimenticare che Peppino Pavone è da sempre abile a scovare talenti lì dove società di rango o di serie superiori in genere, non vanno a vedere.

"Un evento stimolante per tutti noi - commenta mister Francesco Bonetti - che sono certo richiamerà tifosi e amanti del calcio che vorranno godersi un pomeriggio di grande sport. Una occasione decisamente interessante per la mia squadra che sarà sicuramente animata dal desiderio di ben figurare dandomi indicazioni utili in vista della trasferta di domenica prossima contro l'Atletico Vieste".

"Le condizioni atletiche della squadra sono buone, lavoriamo ad alta intensità e i risultati di questa prima fase della stagione ci stanno dando ragione", aggiunge il preparatore dei portieri Domenico Ferrazzano.

Zemanlandia prevede incontri ravvicinati frequenti con i portieri. Domani toccherà a Carella ed Equestre farsi trovare pronti più del solito. "Sono soddisfatto del lavoro fin qui svolto con dei giovani interessanti e che desiderano costantemente migliorarsi, fornendoci risposte positive", commenta il preparatore Francesco Scopece.

"L'allenamento congiunto di domani rappresenta una ottima occasione per tenere alta la nostra attenzione e concentrazione. Purtroppo la decisione di eliminare i play-off di Eccellenza a campionato in corso può psicologicamente spingere ad abbassare la tensione. Non è per fortuna il nostro caso e affrontare il Foggia è altamente stimolante", conclude l'allenatore in seconda, Antonio Verrone.

Per l'occasione saranno aperti esclusivamente i seguenti settori tribuna A e tribuna B. Costo del biglietto 5 euro.