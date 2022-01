Impresa Torremaggiore che blocca sul pari la capolista in trasferta

Squadra in casa San Pietro in Valle

L'Atletico Torremaggiore costringe al pari casalingo la capolista San Pietro in Valle e rilancia orgogliosamente le proprie ambizioni di salvezza. Su un campo decisamente pesante causa neve, i rossoblu riescono a chiudere la prima frazione di gioco sullo zero a zero. Nella ripresa, al 15', riescono a passare addirittura in vantaggio con Zorretti, abile a sfruttare un rilancio sporco del portiere di casa, e in un paio di circostanze sfiorano il raddoppio. La beffa arriva al 94' quando i padroni di casa riescono a pareggiare.

"Sono soddisfatto per il risultato e per la prestazione della mia squadra - commenta a fine gara mister Luigi Acquafresca - Non era affatto facile affrontare e mettere in difficoltà la capolista del campionato e ci siamo riusciti al punto che possiamo anche recriminare per non averla chiusa a nostro favore".