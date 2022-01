Il San Marco risorge e batte il Mola 2-0

Squadra in casa

Il San Marco inizia nel migliore dei modi il 2022 battendo il Città di Mola per 2-0. Al "Tonino Parisi" ci pensa Ruggieri con una doppietta a regolare i più quotati avversari (almeno sulla carta) e a regalare tre punti importantissimi a mister Marcello Iannacone. Adesso i garganici passano a dodici punti, due in meno della coppia Borgorosso Molfetta e Canosa. Se queste sono le premesse del girone di ritorno, gli azzurrogranata possono sicuramente ben sperare per centrare l'obiettivo salvezza.