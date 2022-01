Un talento garganico sbarca in serie A: il sammarchese Nardella firma con il Torino

Dopo Luigi Samele, che poche settimane fa ha potuto festeggiare l'esordio nella massima serie con la maglia del Sassuolo, un altro talento foggiano approda in serie A. Si tratta del giovanissimo fantasista classe 2004 Francesco Nardella, che è stato ingaggiato dal Torino.

A darne l'annuncio, il Montegiorgio calcio, società di serie D dove Nardella ha militato in questa prima metà di stagione, in prestito dalla Fermana.

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Foggia, Nardella ha militato nell'Audace Cerignola (3 presenze nel girone H di serie D), prima di essere ingaggiato dalla Fermana. Il club marchigiano lo ha girato in prestito al Montegiorgio, dove ha messo a referto 15 presenze e uno splendido gol nella gara contro la Sambenedettese, che il Montegiorgio - sulla pagina Facebook ufficiale - ricorda con affetto: "Dal Montegiorgio alla Serie A: in bocca al lupo Narde! Il Montegiorgio Calcio comunica il rientro dal prestito di Francesco Nardella alla Fermana, operazione volta al trasferimento del ragazzo al Torino. Tale operazione dimostra ulteriormente la bontà del lavoro del Montegiorgio con i giovani, come da sempre predicato dal presidente Lanfranco Beleggia. A malincuore lasciamo partire Francesco verso categorie superiori, augurandogli le migliori fortune professionali e umane: un ragazzo d’oro, che si è distinto in questi mesi per comportamento, doti tecniche e caratteriali".

Nato a San Severo nel luglio del 2004, Nardella è originario di San Marco in Lamis, ed è proprio con la maglia del San Marco che si è messo in luce due stagioni fa realizzando 2 gol in 5 gare. Passa al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto e si aggregherà alla Primavera.