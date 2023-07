Il San Marco rinnova anche con Matteo Petruccelli, portiere under classe 2004 cresciuto nel settore giovanile dei garganici, che nell'ultimo torneo di Eccellenza Puglia girone A, ha esordito in prima squadra difendendo la porta celestegranata in cinque occasioni. Con lui si completa il terzetto di portieri di cui fanno parte il titolare Silvestri e l'inossidabile Coppola.