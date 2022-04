San Marco "corsaro", ora play-out contro l'Orta Nova

Ultimo atto d'orgoglio nella regular season per il San Marco di mister Marcello Iannacone che si impone 4-3 a San Ferdinando contro la Di Benedetto Trinitapoli, tra le grandi deluse del campionato di Eccellenza e che nulla più aveva da chiedere alla propria stagione. La gara si sblocca alla fine del primo tempo con il vantaggio dei celestegranata ad opera di Coco direttamente su punizione. I padroni di casa rimediano subito con un tiro dalla distanza di Mbaye. Nella ripresa fuochi d'artificio: la Di Benedetto si porta in vantaggio con Barrasso ma Ruggieri agguanta il pareggio per gli ospiti. I trinitapolesi segnano poi la terza rete con Bonanno. I garganici non ci stanno e reagiscono prima con Salerno che insacca di testa e infine con Dimonte che sigla il 4-3 finale. Una vittoria pesantissima che permette ai sammarchesi di giocarsi la salvezza ai play-out contro l'Orta Nova, nel frattempo complicatosi maledettamente la vita pareggiando 2-2 contro il Mola. San Marco 23, Orta Nova 25: ora la sfida decisiva per evitare la retrocessione in Promozione.