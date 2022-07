San Marco, colpo a centrocampo

Colpo a centrocampo per il San Marco che ufficializza l'arrivo di Angelo Colella, classe 1987, 26 presenze e tre gol con l'Atletico Vieste nella passata stagione di Eccellenza pugliese. Un rinforzo di categoria per la squadra di mister Marcello Iannacone che potrà avvalersi di un elemento di esperienza, peraltro capitano dei viestani, che ha giocato larga parte della sua carriera con la casacca biancoblu. Dalla stagione 2008/2009 fino alla scorsa, con una parentesi al Corato per metà della stagione 2017/2018, il regista ha sempre giocato a Vieste (tra Eccellenza e due campionati di Promozione) che lo prelevò dall'Atletico Bovino dopo essere cresciuto nelle giovanili del Foggia.

Inoltre, i sammarchesi hanno tesserato il difensore classe 2004 Salvatore Grifa, proveniente dal San Giovanni Rotondo.