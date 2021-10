San Marco beffato al novantesimo dal Borgorosso Molfetta

Al "Tonino Parisi" il San Marco viene riacciuffato dal Borgorosso Molfetta al 90'. Al vantaggio di Tenace al 65' risponde Cubaj a pochi secondi dalla fine. Scontro diretto per la salvezza tra i padroni di casa e i molfettesi, reduci dal pesante ko interno contro il San Severo di domenica scorsa. Mister Marcello Iannacone deve rinunciare ancora a Menicozzo squalificato e agli infortunati Cercone e Augelli e schiera ben cinque under.

Primo tempo un pò contratto in cui si registrano poche occasioni da rete, principalmente in favore dei celestegranata, come la conclusione di Ruggieri al trentesimo di poco fuori e un paio di inserimenti dell'ottimo Grifa classe 2005 fermato al momento del tiro. Fin dal primo minuto del secondo tempo, Salerno e compagni chiudono gli avversari nella propria metà campo. Al 65' il forcing celeste granata viene premiato grazie al gol di Tenace, bravo ad inserirsi alle spalle di Salerno e trafiggere il portiere in uscita con un gran tiro sotto la traversa. Rotto l'equilibrio, il San Marco gioca sul velluto e crea numerose palle gol. Moussa di testa al 68' costringe il portiere avversario ad un difficile intervento. Poi è la volta di Salerno che da fuori sfiora l'incrocio, come pure Ruggieri e Viola. Al 75' Ruggieri mette in mezzo per Moussa che da buona posizione tarda il tiro poi ribattuto dalla difesa. All'80' Bevilacqua si invola sull'out di destra, si accentra, ma il tiro debole si spegne tra le braccia del portiere. All'85' due contropiedi simili non vengono sfruttati adeguatamente dalla coppia Salerno-Ruggieri. Tante, troppe le occasioni da rete mancate fino al novantesimo, quando sull'unica azione d'attacco di tutto il secondo tempo degli ospiti, Cubaj di testa trova la rete del pari gelando il "Parisi". Nei tre minuti di recupero non accade più nulla se non un cartellino rosso al giovane Bevilacqua e il risultato rimane invariato. Uno a uno, ma quanto rammarico per una partita che si poteva chiudere in qualunque momento. Ultimi minuti ancora fatali per i ragazzi del presidente Aniello Calabrese.

"Abbiamo giocato con tantissimi giovani in mezzo al campo, ma non si è visto, mi sono piaciuti molto. L'organico è quello che è, purtroppo viviamo in emergenza continua, ma la prestazione è stata importante. I ragazzi sono stati capaci di confezionare decine di palle gol senza subire contrattacchi, peccato per la rete subìta al novantesimo, i ragazzi meritavano la soddisfazione dei tre punti. Nonostante la mancata vittoria abbiamo fatto qualche passo in avanti", dichiara a fine gara l'allenatore del San Marco, Marcello Iannacone.