Festa Foggia Incedit, l'Eccellenza è salva: il San Marco c'è ma non basta e spera nel ripescaggio

In una partita al cardiopalma, senza esclusione di colpi, contro un avversario che può recriminare per i due legni colpiti, un quasi gol salvato sulla linea di porta, una rete annullata per fuorigioco e un rigore non concesso nel primo tempo per un presunto fallo di mano, il Foggia Incedit di mister Enrico La Salandra - che ha disputato una buona gara soprattutto da un punto di vista tattico e della gestione delle fasi cruciali dell'incontro - si aggiudica il match del dentro o fuori contro l'Asd San Marco di mister Marcello Iannacone.

Nell'ex campo della Figc il playout salvezza finisce due a zero per i padroni di casa, grazie alla 'palombella' su punizione di Loseto e alla rete, nella ripresa, del subentrato Ambrosini, quando la spinta degli ospiti, galvanizzati dall'ingresso in campo di Dragano, Bevilacqua e Triggiani, ha permesso ai ragazzi di mister Marcello Iannacone di cercare con più insistenza di agguantare il pari e di provare ad allungare l'incontro ai tempi supplementari.

Meritata la salvezza raggiunta dai canarini, ottenuta contro un avversario coriaceo e per nulla arrendevole. Gli episodi, la grinta e il cuore oltre gli ostacoli della storica Incedit, hanno fatto la differenza.

La cronaca della gara

Dopo una prima fase di studio, i canarini reclamano per un rigore dubbio al minuto 14: cross di Martignetti dalla sinistra, 'Gatto' Silvestri esce maldestramente e carambola su un giocatore avversario. Il direttore di gara valuta l'intervento regolare.

Al 21esimo minuto fallo in uscita di un giocatore dei celeste-granata a pochi metri dal limite dell'area di rigore. Si incarica della battuta Giovanni Loseto: il suo sinistro supera la barriera e si insacca alla destra di Silvestri: è 1 a 0 Incedit.

L'Asd San Marco non ci sta e prova rimettersi in corsa per la salvezza con Salerno, ma l'estremo difensore foggiano compie un miracolo e devia in angolo il colpo di testa del bomber sannicandrese. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, D'Aloia spara alto da buona posizione. Tre minuti dopo i ragazzi del presidente Calabrese reclamano per un fallo di mano in area avversaria: l'arbitro e l'assistente di gara giudicano involontario il tocco. Inutili le proteste.

Sul gong della prima frazione di gioco Siclari si divora il raddoppio, sparando alto da ottima posizione.

La ripresa comincia con gli ospiti alla ricerca del pari: al settimo minuto Triggiani calcia in porta, il portiere respinge e Chrisantus la mette dentro: è 1 a 1, ma si alza la bandierina dell'assistente di linea. Al minuto 15 Triggiani ci riprova di testa e un minuto più tardi Chrisantus non approfitta di un'uscita a vuoto del portiere dell'Incedit: il colpo di testa a portiere battuto colpisce la traversa.

L'assalto dei celeste-granata si infrange sul muro foggiano quando De Cesare non approfitta di una respinta corta di un difensore avversario. L'Incedit potrebbe raddoppiare al 22esimo, ci riesce al trentesimo con il talentuoso Ambrosino grazie a un pasticcio clamoroso della difesa ospite, che condanna l'Asd San Marco alla retrocessione.

Le speranze dell'Asd San Marco si infrangono prima sulla linea di porta, quando un difensore avversario salva un gol praticamente fatto - e poi al novantesimo sul palo. Finisce due a zero. Il Foggia Incedit fa festa e resta in Eccellenza. La 'ghigliotttina' delle sei retrocessioni, dopo cinque stagioni, condanna l'Asd San Marco al ritorno in Promozione.

Ai celeste-granata - nonostante il massimo punteggio dei 36 punti ottenuto in cinque partecipazioni nel campionato di Eccellenza - non resta che aggrapparsi all'ipotesi ripescaggio, ultima fiammella accesa per evitare l'immeritata retrocessione.