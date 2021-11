Apricena sconfitto di misura a Rutigliano per 1-0

Battuta d'arresto per lo Sporting Apricena di mister Ciro Mennella che perde di misura a Rutigliano. Non ne approfitta il Fesca Bari che perde in casa contro il Football Acquaviva per 1-0 e resta ultimo in classifica. Per i rutiglianesei, che in settimana avevano ufficializzato il nuovo tecnico Lorenzo Battaglia al posto di Michele Valentini, va a segno Bellabene al 78' che sfrutta un cross dalla destra di Gentile e insacca di testa alle spalle di D'Elia.

RINASCITA RUTIGLIANESE - SPORTING APRICENA 1-0

RUTIGLIANESE: Colagrande, Triozzi, Didonna (84' Deflorio), Dipierro, Gernone, Avella, Valenzano (67' Gassi), Gentile, Chiumarulo, Ballabene, Montrone. Allenatore: Lorenzo Battaglia

APRICENA: D'Elia, Saccone, Bollesina, Simone, Montemitro, Arnese, Cagnetta (79' Borrelli), Villani (79' Lambiase), De Bellis (51' Scanzano), Rendine, Di Maso (84' Faleo). Allenatore: Ciro Mennella



RETI: ?78' Ballabene

ARBITRO: Alessandro Vincenzo Ancona della sezione di Taranto

AMMONITI: Montrone, Gentile, Palasciano (dalla panchina), Colagrande, Gassi, Villani, Simone

ESPULSI: Borrelli (A) al 48' del s.t. per somma di ammonizioni

ANGOLI: 1-2 in favore dello Sporting Apricena

RECUPERO : +1 p.t. , +5 s.t.