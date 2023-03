Calci, pugni e testate in pieno volto tra calciatori: violenza inaudita nei campi di periferia

Calcio di periferia violento. Nei campetti di ‘Categoria’ della provincia di Foggia domenica 26 febbraio è successo un po' di tutto nella gara di Terza Categoria disputata tra il Real Vico e il Sant’Agata di Puglia. Al 29esimo minuto di gioco della ripresa, il direttore di gara ha definitivamente sospeso l’incontro a causa di una violenta rissa tra i tesserati delle due società. Non c’erano più le condizioni ambientali per andare avanti. Entrambe le compagini sono state punite con la sconfitta e una ammenda di 100 euro a testa.

Due giocatori, uno del Real Vico e un altro del Sant’Agata di Puglia, sono stati espulsi per sei giornate: il primo per aver colpito un avversario con un calcio in pieno volto, l’altro per aver compiuto lo stesso gesto ma con una testata in pieno volto. Entrambi gli aggrediti hanno subito la fuoriuscita del sangue dal naso. Un altro giocatore della squadra di casa dovrà stare fermo per le prossime cinque gare per aver colpito con molteplici pugni, anche in pieno volto, alcuni calciatori della squadra dei Monti Dauni. Un calciatore degli ospiti ha subito una squalifica di quattro turni, perché, dopo aver avvicinato un avversario, che nel frattempo era a terra e al quale aveva chiesto di alzarsi, colpiva al volto un altro calciatore avversario.

E ancora, tre giornate a un altro giocatore della squadra garganica, accusato di aver colpito in faccia un avversario. Non è andata meglio nel corso della gara del campionato Giovanissimi Under 15 tra il Maroso Candela e il Reali Siti, sospesa al 17' del 2º tempo perché tesserati di entrambe le società si colpivano reciprocamente con spinte, schiaffi e pugni, costringendo l'arbitro a prendere l'estremo provvedimento di sospensione anticipata dell'incontro. Partita persa a tavolino per entrambi e 75 euro ciascuno di multa. Il massaggiatore del Reali Siti è stato squalificato fino al 30 giugno, perché, dopo aver varcato l'uscita del recinto di gioco, si arrampicava sulla cancellata che divide tribuna e spogliatoi rivolgendo all'indirizzo dei sostenitori della squadra avversaria, frasi gravemente offensive, minacciose ed irriguardose. In campo sono volati sputi, spintoni, tentativi di aggressioni, frasi offensive e ingiurie tra calciatori. Due della squadra di casa e uno della compagine ospite, sono stati squalificati per tre gare.

Inoltre, come riporta Dilettanti Foggia, a Castelluccio dei Sauri, durante un incontro valido per il campionato di Seconda Categoria, un calciatore è stato squalificato per un anno per aver colpito con un pugno sulla colonna vertebrale e perché al termine della gara si presentava nello spogliatoio del direttore di gara reiterando il comportamento minaccioso. Un altro calciatore della compagine locale spintonava l'arbitro proferendogli frasi minacciose: per questo motivo è stato espulso e squalificato fino al 2 giugno.