Il Foggia Incedit espugna Rutigliano

Vittoria importantissima per il Foggia Incedit che riesce ad espugnare il campo di Rutigliano. Un campo in condizioni pessime, ma la squadra di mister La Salandra mostra grande determinazione e voglia di portare a casa i tre punti per cercare di arrivare alle festività natalizie dentro la zona play-off. Dai primi minuti i rossoblu cercano di prendere campo per mettere alle corde i padroni di casa. Primi quarantacinque minuti che scorrono, con due occasioni per i "canarini" con Ferrantino al 16' e con Narciso al 23'. Al 33' arriva la svolta per i foggiani: punizione da fuori area di Ferrantino, un difensore granata ferma la palla con un braccio, rigore netto assegnato dall'arbitro. Dal dischetto si ripresenta Bruno che stavolta non sbaglia e spiazza Colagrande. Il Rutigliano si riversa in avanti ma trova il muro della retroguardia foggiana che non lascia passare nulla. Nella ripresa entra in campo un Rutigliano che cerca di recuperare la gara ma i dauni non si risparmiano nella lotta. L'Incedit sfiora in diverse occasioni il raddoppio e solo grazie al portiere il Rutigliano non capitola ulteriormente. Al 64' l'arbitro espelle capitan Montemorra, i rossoblu restano in dieci ma i nuovi ingressi di Caggiano per Gonzales e di Martinelli per Narciso danno nuova linfa alla squadra tanto da sfiorare ancora il raddoppio in più occasioni. Raddoppio che arriva subito dopo l'espulsione di Palasciano, all'84'. Ristabilita la parità numerica, Ferrantino recupera una palla a centrocampo, salta con un pallonetto il primo avversario, salta il secondo con un dribbling e lascia partire un tiro da 30 metri all'incrocio dei pali che non lascia scampo al portiere avversario. Nel recupero i rossoblu potrebbero andare ancora in gol, ma i ragazzi Enrico Salandra sprecano tanto. Espulso poi anche Gernone del Rutigliano per fallo da ultimo uomo. Tre punti importanti, visti i risultati di giornata, che portano il terzo posto in classifica con 31 punti in condominio con il Bitritto Norba.