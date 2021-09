Rimonta Atletico Vieste contro il Canosa: da 0-2 a 3-2

L’Atletico Vieste batte in rimonta il Canosa per 3-2 nell’esordio stagionale del campionato di Eccellenza al “Riccardo Spina”. Bissata la buona prova di Coppa Italia di categoria contro il Manfredonia di domenica scorsa. I garganici passano in svantaggio nel primo tempo che si chiude con lo 0-1 firmato da Caputo al minuto 37 quando deve solo appoggiare in rete un cross basso proveniente da sinistra. Nella ripresa Palmitessa raddoppia per i rossoblu dopo due giri di lancetta insaccando col piattone volante un cross proveniente da sinistra. Poi Cianci all’undicesimo accorcia le distanze trasformando un penalty concesso dall’arbitro per un fallo di mano rilevato in area canosina. Al ventiduesimo Olivieri, entrato all’ottavo minuto quando mister Francesco Sollitto cambia tre uomini in un colpo solo, insacca da pochi passi una palla servitagli da Albano. Al 34° il Vieste completa la rimonta e ribalta il risultato: bella palla servita in corridoio da De Matteis - centrocampista classe 94 ufficializzato pochi giorni fa dalla società biancazzurra assieme al difensore argentino classe 93 Juan Martin Elias - e Olivieri che ci arriva in corsa per fulminare l’estremo difensore barese sul lato opposto. Tre punti conquistati e prova d’orgoglio per l’Atletico comunque apparso sempre in palla nonostante i due gol di svantaggio.

Atletico Vieste: Leuci, Lucatelli, Gramazio, Ricucci, Sicuro, Caruso, Albano, Tantimonaco, Cianci, Colella, Di Mauro. In panchina: Wajnztejn, Conticchio, D’Accia, Sementino, Scirpoli, Olivieri, Di Mauro, Iannangi. Allenatore: Francesco Sollitto

Canosa: Loiodice, Daluiso, Paganelli, Fanelli, Cepele, Sane, Palmitessa, Maffione, Caputo, Dascoli, Lorusso. In panchina: Cafagno, Pizzuto, Bruno, Ujka, Strippoli, Del Latte, Kone, Patruno, Massari. Allenatore: Davide Papagni