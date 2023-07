Il ricorso del Foggia è "inammissibile", ma il Coni accoglie quello del Perugia: il Lecco è di nuovo fuori dalla B

L'ennesimo colpo di scena di una estate che si preannuncia infuocata anche in sede di giustizia sportiva. Il Collegio di Garanzia si è pronunciato sui ricorsi per le iscrizioni ai campionati di serie B e C. Nello specifico, si è discusso dei ricorsi del Siena e della Reggina avverso le rispettive esclusioni dai campionati di Serie C e B, oltre che dei ricorsi di Perugia e Foggia contro l'ammissione del Lecco al campionato cadetto. Il Collegio di Garanzia ha dichiarato inammissibile l'istanza prodotta dal club rossonero, ma ha accolto quello della società umbra, annullando la delibera attraverso la quale il Consiglio Federale aveva accolto l'istanza della società Calcio Lecco 1912 srl concedendole la licenza nazionale con conseguente ammissione al Campionato di serie B. Respinti, invece, i ricorsi di Siena e Reggina.

Con il pronunciamento di oggi, di fatto, il Lecco è di nuovo fuori dalla serie B. Per il Foggia non resta che affidarsi al Tar per sperare nel ripescaggio.

Seguono aggiornamenti