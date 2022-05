Retrocede l'Atletico Torremaggiore

L'Atletico Torremaggiore perde lo scontro play-out a Mirabella Sannitica contro la Polisportiva Juvenes e retrocede in Prima Categoria. Un epilogo amaro e, per laga parte della stagione prevedibile dal momento che i rossoblu di mister Luigi Acquafresca hanno sofferto maledettamente il "mal di gol" e una lunga serie di risultati negativi. Eppure, nel finale di campionato, i torremaggioresi sembravano sul punto di compiere il miracolo che, necessariamente, sarebbe passato attraverso i play-out. Persi per 2-0 contro un avversario che aveva chiuso la regular season a 25 punti, 5 in più del Torremaggiore, terzultimo a quota 20. Ora bisognerà leccarsi le ferite e ripartire con nuovo entusiasmo. In attesa che il "San Sabino" diventi un campo sportivo di livello superiore facendo posto al sintetico in luogo della terra battuta.