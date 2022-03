Mourinho su Zeman: "Io 25 titoli, lui 2 serie B"

José Mourinho al vetriolo su Zdenek Zeman. Questo pomeriggio, nella conferenza stampa pre-derby, il tecnico della Roma non ha risposto alle dichiarazioni del tecnico boemo rilasciate nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, secondo cui la Lazio sarebbe favorita “perché è più avanti nel percorso che sta facendo rispetto al suo”, riporta il giornalista, e perché “la Roma di Mourinho ha deluso sul piano delle aspettative” aggiunge.

“Il mio commento è...tu sicuramente non ti aspetti che un allenatore con venti cinque titoli risponde a un allenatore con due campionati di serie B, che è il suo curriculum”. Incalzato dal giornalista, leggermente stizzito lo 'Special One' ha chiuso la questione: “Se tu mi fai una domanda in relazione a Trapattoni, Capello, io cerco di rispondere, però Zeman, per favore, non posso rispondere”