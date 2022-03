Real Siti travolto dal Città di Mola

Il Città di Mola batte il Real Siti 4-1. Brutta sconfitta per la squadra di mister Pino Lo Polito che resta a 24 punti in classifica, insieme all'Orta Nova, è mantiene un +4 di vantaggio sul San Marco a tre giornate dalla fine del torneo. Poco per i verdazzurri che passano in svantaggio al decimo con Piperis. Ci pensa poi il solito Perchaud a pareggiare i conti ma dura poco. Il Mola si riversa in attacco e ritrova il vantaggio con il capitano Baba Diagne e poi dilaga con un colpo di testa di Scarimbolo. A pochi minuti dal termine è ancora Diagne che si procura un calcio di rigore e lo realizza per il poker finale.