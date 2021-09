Il Real Siti non riesce a vincere. Non basta super Perchaud contro il Trinitapoli

La Di Benedetto strappa il due pari. Zero vittorie in campionato, finora, per la squadra di Stornara allenata da Pino Lo Polito

Finisce due pari la gara del Comunale di Trinitapoli tra la Di Benedetto e il Real Siti, già affrontato due volte in Coppa Italia di Eccellenza ottenendo altrettante vittorie.

Mister Scaringella si affida a volti nuovi in avanti: fuori Zaldua per squalifica, al suo posto Itabel. Maglia da titolare anche per Stefanini. La gara si accende solo dopo 20 minuti. Palo ospite con Luzzi al 21', poi sono i biancazzurri a salire in cattedra. Al 28' Bonanno e Stefanini sfiorano il vantaggio, così come un minuto dopo Quitadamo, tra tentativi parati e palla fuori di poco. Al 35' la prima beffa: sul filo del fuorigioco Perchaud sorprende la difesa e il portiere avversario Matera, depositando il pallone in rete.

Nella ripresa rimette subito le cose a posto Alba. Ingenuità ospite in area, tocco proibito e calcio di rigore. Dal dischetto il numero 11 calcia alla destra di Lanzetta, che intuisce la traiettoria della sfera ma non ci arriva. Ingenuità all'11' di Matera per una brutta entrata su D'Ascoli: rosso diretto, Trinitapoli in dieci uomini. Nonostante ciò le occasioni non mancano: al 27' Itabel spreca a tu per tu con Lanzetta. Al 35' ecco l'1-2 ospite ancora con Perchaud, che tra campionato e Coppa sigla il terzo gol contro i trinitapolesi: assist in avanti, tiro angolato e Migliaccio (entrato al posto di Matera e di Bonanno) battuto. Al 41' arriva il 2-2 finale: cross da destra, incornata di testa di Venturini e pareggio conquistato. Vano il forcing nei quattro minuti di recupero concessi dall’arbitro Salomone di Bari.

Il Trinitapoli, che non ancora brinda ai tre punti casalinghi, sale a quota cinque in classifica. Ancora zero nella colonnina delle vittorie per il Real Siti di Pino Lo Polito, che in settimana aveva affrontato in amichevole di lusso il Foggia di Zeman sul proprio terreno di gioco a Stornara.