Pari e patta tra Real Siti e Manfredonia

Alla fine può sorridere più il Manfredonia del Real Siti. Un pareggio che lascia rimpianti ai padroni di casa per come è maturato e perché, ai fini della classifica, non è granché utile nella corsa alla salvezza. Eppure sono i locali a passare in vantaggio con Panelli al decimo del primo tempo. Nella ripresa, invece, vengono fuori i sipontini di mister Franco Cinque che ribaltano la situazione con D'Imperio ed Eletto nel giro di due giri di lancetta: al 33' e al 35'. Luzzi, allo scadere, rimedia per la formazione di mister Pino Lo Polito e fissa il risultato sul due pari. Il Manfredonia si presentava all'appuntamento del derby dopo la stangata del giudice sportivo arrivata all'esito della gara di domenica scorsa contro il Canosa: otto giornate a Salvemini, cinque giornate a testa per Ninkovic e Palumbo.