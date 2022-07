Il Real Siti riparte da Pino Lo Polito

Dopo un lungo silenzio, il Real Siti si rimette a lavoro per preparare la prossima stagione di Eccellenza pugliese. I verdazzurri hanno deciso di ripartire da Pino Lo Polito in panchina e dal direttore sportivo Dario Di Giacomo. Nessuno stravolgimento, quindi, nell'area tecnica, nonostante un campionato, l'ultimo, in cui ci si aspettava di più dalla squadra di Stornara. Tuttavia non sono mancate le note positive, a partire da bomber Perchaud e da una serie di individualità interessanti che sono emerse nel corso del torneo all'interno di una rosa dove più di un componente era straniero. Ora ci si dovrà buttare a capofitto sul mercato, anche perché molti degli avversari del Real Siti sono nettamente avanti con la costruzione delle squadre (San Severo, Foggia Incedit, San Marco, Bisceglie, Borgorosso Molfetta, Canosa, Corato, Mola e Polimnia) e se il club di Giannatempo e Fiordelisi vuole ambire a qualcosa in più di una semplice salvezza, magari centrare la zona play-off, bisognerà accelerare decisamente i tempi.