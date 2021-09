Real Siti, così non va. Seconda batosta di fila per 4-1

Seconda batosta consecutiva per il Real Siti e seconda sconfitta rimediata per 4-1. Domenica scorsa in Coppa Italia a Trinitapoli. Ieri in casa del Corato di Massimiliano Olivieri. C’è sicuramente molto ancora da lavorare per mister Pino Lo Polito, specialmente in virtù del fatto che il Real Siti punta comunque a un campionato di Eccellenza in cui poter dire la propria. Certo, a leggere i nomi che compongono la rosa del Corato si comprende bene che quella affrontata ieri sia un’autentica corazzata: da Addario tra i pali a Ianniciello, Camasta e D’Aiello in difesa; da Obodo e Ngom in mediana fino alla coppia Bozzi-Di Rito in attacco.

Eppure il Real Siti era passato in vantaggio nel primo tempo con Leonardo Luzzi, pronto a ribadire in rete una palla mandata a colpire la traversa da Perchoud. I coratini, però, recuperavano con Cotello che sfruttava un cross basso da destra di Lezzi scaraventando in rete da centro area. Nella ripresa ancora Lezzi protagonista con gol siglato grazie a un diagonale a mezza altezza sparato dal vertice destro dell’area; ancora Lezzi servito da Cotello buca Lanzetta in corsa da destra; infine Azzarito penetra da sinistra e serve Ventura a centro area che si libera bene della pressione avversaria e gira a rete liquidando definitivamente la pratica al “Sant’Anelo dei Ricchi” di Andria. Urge il riscatto per il Real Siti già nella gara di Coppa Italia di categoria a metà settimana contro il Trinitapoli tra le mura amiche.

Corato: Addario, Ianniciello, D’Aiello, Camasta, Lezzi, Cotello, Ninkovic, Telesca, Frappampina, Bozzi, Di Rito. In panchina: Marrano, Caputo, Pittari, Decarolis, Azzarito, Ngom, Obodo, Guglielmi, Ventura. Allenatore: Massimiliano Olivieri

Real Siti: Lanzetta, Ciccone, Galullo, Joof, Lacerenza, Luzzi, Panelli, Pozzozengaro, Perchaud, Dascoli, Viola. In panchina: Di Benedittis, De Martino, Jammeh, Morra, Stufano, Panella, Stango, Peres, Todorov. Allenatore: Giuseppe Lo Polito