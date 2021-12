Real Siti battuto con un secco 3-0 in casa dal Corato

Il Real Siti di mister Pino Lo Polito perde in casa con un secco 3-0 ad opera del Corato di mister Massimiliano Oliveri, seconda forza del girone A di Eccellenza pugliese. I verdazzurri di Stornara hanno già cambiato alcune pedine approfittando del mercato. Partiti Viola, passato alla Puteolana, Lanzetta e Di Martino, la società è corsa ai ripari per assicurare al Real Siti una salvezza tranquilla. I primi colpi, dopo quello di Vurchio tra i pali, sono stati quelli di Lombardi, ala sinistra con esperienze a San Severo, Manfredonia e Vibonese, e Scarpati, portiere classe 2002, che sostituisce Id Hassoune, partito anch'egli per nuove avventure.

Il Real Siti scende in campo con i recuperati Bax, Luzzi, Romanazzo e Stango, che però non riescono ad incidere contro la formazione barese. Il Corato, riesce a trovare il vantaggio al 15' con Camasta, bravo a sfruttare un pallone arrivato da calcio d’angolo e a metterlo alle spalle di Vurchio con un colpo di testa all’angolino. Il Real Siti reagisce ma l’estremo difensore neroverde è protagonista al 30' di una super parata su un bel tiro di Lacerenza che cercava il tap-in vincente. Il raddoppio coratino arriva nella ripresa: nel rinviare di testa, Lacerenza sbaglia e concede a Di Rito la quinta rete stagionale. La squadra stornarese subisce il colpo e concede campo al Corato. Pochi minuti dopo, l’arbitro assegna un rigore ritenuto dubbio ai coratini, che lo trasformano con il destro preciso di Kenneth Obodo. In quindici minuti il Real Siti risponde prima con Perchaud e poi alla fine della gara con Lombardi: entrambi trovano i gol, annullati però dall’arbitro, d’accordo con il guardalinee, per fuorigioco ritenuti inesistenti dai padroni di casa.

Per il Real Siti ci vuole una scossa, soprattutto nella prossima sfida con l'Atletico Vieste, in un derby salvezza al "Riccardo Spina" per regalare ai tifosi un Natale sereno.