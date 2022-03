Vittoria importante del Real Siti in chiave salvezza

Importante successo in chiave salvezza per il Real Siti di mister Pino Lo Polito che batte in casa il Borgorosso Molfetta e tiene accese le speranze di salvezza senza dover passare attraverso i play-out. Padroni di casa in vantaggio al 27' con Granit ma i molfettesi agguantano il pareggio al 38' con Vitale. Nella ripresa, in pieno recupero, un colpo di tacco di bomber Perchaud regala la vittoria alla squadra di Stornara. In classifica i verdazzurri passano a 27 punti, tre in più dell'Orta Nova a due giornate dalla fine del torneo, con Canosa e Borgorosso che tallonano a 25.