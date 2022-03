Real Siti all'ultimo respiro, San Severo battuto

Passa il Real Siti al 93' grazie a bomber Perchaud che regala i tre punti nel derby contro il San Severo al "San Rocco" di Stornara. Una vittoria importante per i verdazzurri che si portano a 24 punti, in condominio con Orta Nova e Borgorosso Molfetta, e si mettono alle spalle l'Atletico Vieste che resta a 23 punti. La bagarre salvezza coinvolge 6 squadre in 6 punti con gli ortesi che devono recuperare la gara contro il Canosa. La corsa salvezza sarà quindi avvincente fino all'ultuma giornata per non occupare le quattro caselle della zona play-out. Il Trani, ultimo, è ormai ampiamente spacciato da tempo.