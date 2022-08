Real San Giovanni in Promozione con molte conferme

Molte conferme e un mercato che deve ancora decollare per il Real San Giovanni, fresco di ripescaggio nel campionato di Promozione pugliese in cui ritroverà la neopromossa Nuova Daunia nonché Virtus Palese e Città di Trani che hanno chiuso l'ultimo campionato di Prima Categoria al secondo e terzo posto. In panchina è stato confermato Salvatore Pollino (due presenze nel Foggia in Serie C1 nella stagione 2004/2005). Così come è stata mantenuta l'ossatura base della squadra. Tra i pali Francesco Delli Muti (94), Giovanni Rosati (98) e Daniel Zoccano (02); in difesa capitan Michele Melchionda (81), Donato Mangiacotti (00), Biagio Puzzolante (87) e Luca Zoccano (04); a centrocampo Vincenzo Catania (92), Marco Scirpoli (00) e Antonio Turco (91); in attacco Gennaro Bruno (89), Pio Pollino (93), Donato Pompilio (03) e Antonio Russo (87).

Domenica 4 settembre primo impegno ufficiale in Coppa Italia di categoria. Alle 15:30, al "Massa" di San Giovanni Rotondo, sfida contro il Lucera.