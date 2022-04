Il Pietramontecorvino si gode la salvezza

Il Pietramontecorvino batte in trasferta 2-1 il Real Guglionesi e prosegue nel godersi la soddisfazione di aver raggiunto l'artimetica salvezza a Pasqua dopo aver battuto in casa l'Aurora Ururi per 3-1 (a segno Melino, Vannella e Corsano che ribaltano l'iniziale vantaggio degli ospiti). Ieri, i rossoneri dei Monti Dauni di mister D'Angelo sono stati "corsari" con Corsano e Vannella. A due giornate dal termine, il Pietramontecorvino ha 41 punti, come il Guglionesi e naviga tranquillo a metà classifica.