Quinta sconfitta di fila: ad Apricena vince il Football Acquaviva

Il Football Acquaviva coglie la sua prima vittoria stagionale contro l'Apricena. Al "Madrepietra" Colaianni al 29' e Labarile al 38' chiudono la pratica e consegnano i primi tre punti in campionato ai baresi. Per i blugarnata quinta sconfitta in altrettante partite del campionato di Promozione pugliese girone A e ancora nessun gol segnato. Non basta di certo l'aver organizzato in settimana l'amichevole di lusso contro il Foggia di Zeman per cercare di dare un po' di entusiasmo a una piazza che non sembra sensibile alle sorti della propria principale squadra cittadina. La società deve seriamente correre ai ripari per cercare di salvare una stagione che, con queste premesse, non potrà che concludersi con l'inevitabile epilogo della retrocessione. Forse l'amichevole giocata giorni fa contro i rossoneri del boemo, in cui l'Amministrazione comunale ha giocato un ruolo importante per la realizzazione dell'evento, può essere il segnale che qualcosa, sottotraccia, si sta muovendo. Ma bisogna fare presto.