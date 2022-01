Quarto volto nuovo per il San Severo

Il San Severo piazza il quarto colpo di mercato dopo quelli di Dascoli, De Battista e Reddavide. Ufficiale l'accordo con l'attaccante Francesco Martignetti dalle giovanili del Campobasso in Serie C. Per il giovane under sanseverese, classe 2003, anche un'esperienza con il Fano, compagine di Serie D. Non sono da escludersi ulteriori movimenti in entrata nei prossimi giorni, approfittando della riapertura straordinaria del calciomercato e prima di tornare in campo domenica 30 gennaio contro la capolista Barletta al "Ricciardelli". Fissato il 16 febbraio il recupero del derby contro il Manfredonia non disputatosi il 19 dicembre scorso a causa di una positività Covid nel gruppo squadra giallogranata.