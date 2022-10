Tris Nuova Daunia a San Ferdinando. Due pari del San Giovanni a Bitritto

La Nuova Daunia pirateggia a San Ferdinando e passa agevolmente sulla Virtus anche se ci impiega più di un tempo per piegare gli avversari. A segno Sylla con una doppietta e Acquaviva. I neroverdi di mister Lannunziata sono adesso secondi a 7 punti dopo tre giornate, a due punti dalla capolista Nuova Spinazzola che è invece a punteggio pieno con 10 gol fatti e nessuno subito.

Il Real San Giovanni conquista il suo primo punto in campionato in casa del Bitritto Norba. Per i baresi a segno Loseto e Grandolfo. Per i garganici gol di Pollino e Melchionda.