Lucera ko di rigore. Vince il San Ferdinando

Esordio amaro per il Lucera di mister Palmieri, che paga caro l’emozione della “prima” ed un primo tempo non all’altezza. Una sconfitta di rigore contro la Virtus San Ferdinando, nonostante le diverse occasioni create dai biancocelesti nella ripresa e non sfruttate. Poche emozioni nella prima parte di gioco, tanto agonismo e un paio di conclusioni di bomber Pugliese che trovano attento Di Michele. Il Lucera sembra timido, fatica a rendersi pericoloso, ma gestisce fino all’ultimo minuto del primo tempo, quando Matteo Colonna (difensore classe 1992, nella passata stagione allo Stornarella ed ex Real Siti e giovanili del Cerignola, ultimo arrivato del mercato estivo) si fa sorprendere da Pugliese e lo atterra in area: dal dischetto, è lo stesso centravanti a realizzare. Dagli spogliatoi, per la ripresa, esce un Lucera totalmente diverso, grintoso e determinato. Prima Mengoni e poi Di Canio vanno vicini al gol. Ma è al 10' che arriva la più grande occasione per i biancocelesti: giocata palla a terra tutta di prima fino a Bonabitacola, assist da destra per Salvatore che si divora un gol fatto a porta sguarnita e portiere battuto. Clamoroso. L’inerzia della gara è chiara: il Lucera fa la partita, il San Ferdinando resiste con mestiere e malizia per portare a casa il risultato. Ancora leoni al 23’: grande ripartenza di Di Canio, che si costruisce la conclusione, ma la palla non prende il giro giusto mentre alla mezz’ora Palombino ha l’occasione, ma il tiro dell’esterno 2005 è bloccato dal portiere. Gli sforzi però sono vani: dopo cinque minuti di recupero termina la gara, a vincere sono i padroni di casa.

Virtus San Ferdinando: Camerino; Casto, Compierchio, Andreani, Piazzolla (31’st Floris); M.Patruno (40’st S. Patruno), Nesta, Mastropasqua, Peres (21’st Bruno); Storelli (21’st La Greca), Pugliese. In panchina: Riganti, Petruzzo, Grillo, Dassisti. Allenatore: Michele Schiavone

Lucera: Di Michele; Bonabitacola (11’st Albanese), Croce (23’st Palombino), Colonna, Manna (11’st Venuti); Prudente, Gallo, Mengoni (23’st Mazzacano); Pozzozengaro, Salvatore (11’st Grasso), Di Canio. In panchina: Sperling, De Sandoli, Frazzano, Giannini. Allenatore: Costanzo Palmieri

Arbitro: Labarile di Bari (assistenti Conserva-Pizzuto)

Reti: 46’pt rig.Pugliese (SF)

Ammoniti: Mengoni, Croce, Prudente (Lu); Pugliese, Andreani (SF)

Note: giornata primaverile ma ventilata, terreno in sintetico. Spettatori 100 circa. Angoli 4-5 per il Lucera. Recupero: 2’pt, 5’st.