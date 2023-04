La salvezza per il Real San Giovanni passa dai play-out

Sarà spareggio play-out tra Real San Giovanni e Football Club Capurso al "Massa". Questo il verdetto degli ultimi 90 minuti della regular season del girone A di Promozione pugliese. I garganici hanno espugnato il campo della Virtus Palese per 2-1 grazie a una autorete dei padroni di casa e al gol di Petruccelli (per i baresi a segno Terrone). In classifica la squadra di mister Pollino chiude al terzultimo posto con 25 punti, gli stessi del Città di Trani battuto a Lucera 3-0 ma che era avvantaggiato negli scontri diretti contro i garganici (0-4 al "Massa" all'andata, zero a zero a Trani al ritorno). Sarà quindi spareggio contro il Capurso, sconfitto 1-0 sul campo dell'Atletico Acquaviva e penultimo a quota 22. Una stagione comunque positiva per la squadra della città di San Pio, arrivata in Promozione da ripescata e che si è resa comunque protagonista di una stagione gagliarda fruttata 6 vittorie e sette pareggi. Tredici le sconfitte subite per un totale di 32 gol fatti e 57 incassati (terza peggior difesa del torneo).

La Nuova Daunia di mister Lannunziata, invece, non aveva più nulla da chiedere al campionato concluso col mancato aggancio alla zona play-off. Comunque positiva la stagione dei foggiani che venivano dalla vittoria del campionato di Prima Categoria. Undici vittorie, cinque pareggi e dieci sconfitte per 37 gol fatti e 34 subiti sono i numeri dai quali scaturiscono i 38 punti finali in classifica. Bisognerà consolidare quanto di buono fatto in questa stagione e rilanciare per centrare la zona play-off nel prossimo torneo che, peraltro, vedrà il derby tutto foggiano contro l'Incedit, appena retrocesso dall'Eccellenza dopo un solo anno di permanenza. Per quel che concerne la sconfitta odierna, ad onor di cronaca, il Bitritto Norba ha vinto in casa 3-0 ed è andato a segno con Tissi, Sifanno e Daddabbo.