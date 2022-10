Il Lucera crolla contro la capolista

Il Lucera cade a Bitetto contro la Virtus Mola, che approfitta della giornata “no” dei biancocelesti per consolidare la testa della classifica. Un risultato fin troppo pesante per ragazzi terribili di mister Palmieri, che dopo il terzo gol hanno “spento la luce” concedendo spazio e gol alla Virtus Mola, squadra fisica e attrezzata per la vittoria finale del campionato. Eppure nei primi 25’ di gioco il Lucera ha sciorinato il solito calcio fatto di palla a terra e verticalizzazioni, manovrando con armonia ma con poca convinzione sotto porta e reclamando anche un calcio di rigore su Grasso, non concesso. Il primo tiro in porta dei "leoni" arriva al 13’ con Pozzozengaro, mentre al 22’ Prudente arriva davanti al portiere, ma perde il tempo giusto per calciare in porta. Così alla prima vera occasione, è il Mola a passare in vantaggio con Strippoli che si costruisce il gol (palla a giro); ancora baresi pericolosi poco dopo con Chiumarulo, grande risposta di Di Michele in angolo. Il Lucera si rialza e prova a giocare ma è ancora Di Michele protagonista prima del raddoppio del Mola, la fotocopia del primo gol: è sempre Strippoli a trovare il tiro a giro dal limite stavolta però “impennato” da una deviazione che “spiazza” Di Michele, poco dopo provvidenziale sul numero 9 avversario. I lucerini sono ancora vivi ed al 7’ della ripresa accorciano le distanze con un’azione da manuale avviata da Gallo e finalizzata da Pozzozengaro: inserimento, ruleta a disorientare e palla in rete. Il Mola però fa valere la sua fisicità soprattutto sulle palle inattive e al 18’ da calcio d’angolo trova il terzo gol con Lorusso, che anticipa tutti sul primo palo. La rete è mentalmente pesante per i biancocelesti, che vanno in blackout e nel giro di pochi minuti subiscono altre sue reti: la prima di Chiumarulo, che tutto solo la appoggia in rete di testa e poi quella di Paoluccio, che dagli undici metri chiude definitivamente la contesa.

VIRTUS MOLA - Colagrande, Cassano, Lopraino (27’st Azzariti); Antonacci, Intranuovo, Lorusso; Palasciano (44’st Faye), Chiumarulo (34’st Spalierno), Strippoli (16’st Loseto), Paoluccio, Colella (12’st Turitto). In panchina: Perrini, Radicchio, Dibello, Paparella. Allnatore: Cosmo Lopraino

LUCERA - Di Michele, Bonabitacola (27’st Albanese), Manna; Gallo, Colonna, Croce; Pozzozengaro (40’st Venuti), Di Canio (36’pt Frazzano), Grasso (27’st Giannini), Prudente (35’st Mazzacano), Mengoni. In panchina: Sperling, Bianco, Conte, Curci. Allenatore: Costanzo Palmieri

Arbitro: Giammarco Maestoso di Lecce (assistenti Carella-Romano)

RETI - 24’pt e 36’pt Strippoli (VM), 7’st Pozzozengaro (Lu), 18’st Lorusso (VM) 31’st Chiumarulo (VM), 40’st rig.Paoluccio (VM)

Note: giornata soleggiata, terreno in sintetico. Spettatori 100 circa. Angoli 7-2. Recupero: 4’pt, 4’st.