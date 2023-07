Terzo volto nuovo per il Troia che si assicura l'attaccante classe 2003 Nicola Lembo, proveniente dalla Nuova Daunia. Cresciuto nel Pietramontecorvino, ha disputato le ultime due stagioni con la casacca della terza squadra di Foggia. Nell'ultimo torneo di Promozione Puglia girone A ha messo a segno tre gol in 15 partite. In quella precedente, in Prima Categoria, è invece andato a segno 11 volte in 18 incontri.