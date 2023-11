Lucera finalmente capolista. Battuto il Troia nel derby e il Capurso cade in casa

Il Lucera è finalmente capolista e in solitaria. Questo il verdetto odierno all’esito della vittoria esterna nel derby contro il Troia e la contemporanea sconfitta del Capurso in casa ad opera della Virtus San Ferdinando. Finisce 3-1 per i “leoni” di mister Costanzo Palmieri al “D’Achille”, nonostante l’iniziale svantaggio. Che matura al terzo minuto: il tiro dalla distanza di Sylla viene deviato da una maglia albiceleste e favorisce Simone, abile a insaccare alle spalle di Carella sbilanciato dalla fortuita carambola. La risposta lucerina, però, non si fa attendere: al sesto Pozzozengaro scaccia i fantasmi del rigore fallito al novantesimo domenica scorsa in casa contro il Città di Trani e buca Moffa con un preciso calcio di punizione che si insacca nell’angolino basso alla destra del guardiapali gialloblu. Al 14’ è ancora Pozzozengaro a inventarsi una parabola perfida dalla distanza che mette in difficoltà Moffa. Al 16’ è invece Curci a impensierire Carella così come al 20’ quando l’8 del Troia chiama dalla distanza il numero 1 lucerino all’intervento in due tempi. Al 34’ è Mininno a provarci dalla distanza ma il suo tiro è centrale e Moffa blocca. Un minuto dopo è Mawa a trovarsi sui piedi il pallone del possibile vantaggio ma a tu per tu col portiere spedisce a lato di un soffio. Al 37’ ancora Mawa protagonista di un mancato aggancio sotto porta mentre al 41’ non sbaglia: ottimo servizio di Pozzozengaro che finta il tiro e confeziona l’assist vincente per l’ugandese che stavolta buca il portiere. Allo scadere la difesa lucerina rischia la frittata ma riesce a uscirne senza danni.

Nella ripresa, al 13’, è l’ex De Rita a provarci dalla distanza: palla di poco fuori. Al 17’ il Lucera segna il terzo gol con Innocent che insacca di testa un cross proveniente da corner. Al 22’ gran tiro dalla distanza di Mininno su sponda di Innocent: il portiere si salva in calcio d’angolo. Un minuto dopo è capitan Ricciardi a provarci dalla distanza con un potente calcio di punizione che chiama Moffa alla respinta. Al 27’ è Veneziano a provarci, sfruttando un errato disimpegno della difesa lucerina, e fa la barba al palo. Al 42’ è di nuovo Oscar a mandare a fil di palo una sfera servitagli da Iddi in contropiede. La contesa si chiude con qualche tentativo di assedio del Troia all’area del Lucera che però non sortisce pericoli degni di nota.

Domenica prossima altro derby, stavolta al Comunale, dove sarà di scena lo Sporting Apricena, già battuto due volte in Coppa Italia di Promozione.

TROIA – Moffa, Rotondo, Simone (76’ Della Pace), Sylla, Montemorra, Longo, Di Gennaro (55’ Veneziano), Curci (69’ Borrelli), Casoli (71’ Molfetta), Piscopo, De Rita (74’ Vitale). In panchina: Iagulli, Musollino, Nunziante, Morena. Allenatore: Simone Salinno

LUCERA (4-3-3) – Carella, Manna, Botticelli, Colonna, Clemente (63’ Cocinelli); Mininno (84’ Costantino), Ricciardi, Balletta (63’ Giu.Ventura); Pozzozengaro (72’ Iddi), Innocent (89’ Croce), Oscar. In panchina: Piserchia, Lo Vasto, Gab.Ventura, La Torre. Allenatore: Costanzo Palmieri

RETI – 3’ Simone (Tr); 6’ Pozzozengaro, 41’ Oscar, 62’ Innocent (Lu)

NOTE – Angoli 4-4. Ammoniti: Balletta (Lu); Piscopo, Rotondo, Sylla, Vitale (Tr). Recupero 5 minuti nel secondo tempo.