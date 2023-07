Troia, salutano in quattro

In attesa di ufficializzare i primi colpi di mercato e, più in generale, di comunicare le strategie per la prossima stagione in Promozione Puglia girone A, il Troia, fresco di vittoria dei play-off di Prima Categoria pugliese (girone A), ufficializza gli addii con quattro protagonisti della cavalcata vincente verso il salto di qualità.

Non faranno parte della rosa gialloverde per il prossimo campionato il portiere classe 1984 Valerio Curci (ex Foggia e Lucera), che ha difeso la porta del Troia in 14 occasioni; il centrosampista classe 1994 Mario Berardi, altro ex Foggia e autentica bandiera dei troiani, che ha collezionato dieci presenze; Mario Fiore, classe 2001, altro centrocampista (otto presenze e tre gol) e l'attaccante classe 1994 Donato Veneziano (cinque preseze e tre gol).