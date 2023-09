Esordio in campionato probante per il Lucera: domani sfida con Soccer Trani

Subito un test probante per il Lucera di mister Costanzo Palmieri che, domani alle 11, esordirà in campionato contro la Soccer Trani al “Nicola Lapi”. Il club ha raccolto il testimone della Vigor Trani, reduce da due stagioni disastrose nel girone A di Eccellenza pugliese, e cercherà di rilanciare le sorti di una squadra con una sua storia, ma da troppi anni ormai lontana dal calcio che conta.

L’organico messo a disposizione del nuovo allenatore, Fabrizio Mascia, è sicuramente in grado di lottare per i piani alti della classifica. Un mix di conferme di alcuni dei protagonisti dello scorso torneo di Terza Categoria e di volti nuovi d’esperienza. Dal Città di Trani (l’altra compagine tranese che disputerà il girone A di Promozione Puglia) sono arrivati il difensore Cepele e il centrocampista Dell’Oglio. Dalla Virtus San Ferdinando il difensore Lombardi, il centrocampista Mastrapasqua, l’attaccante Patruno e soprattutto un bomber di categoria come Vittorio Pugliese. Tornato in Italia dopo alcune stagioni in Germania è il centrocampista Martinelli e, sempre in mediana, è arrivato un altro elemento esperto come Dascoli dall’Audace Barletta.

Domenica scorsa, in Coppa Italia di categoria, pari e patta nella stracittadina tranese. Vantaggio della Soccer con Pugliese, pareggio avversario di Rizzo.

Di seguito l’attuale rosa della Soccer Trani. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) relative alla stagione 2022/2023.

SOCCER TRANI – Allenatore: Fabrizio Mascia

PORTIERI

Francesco Lacerenza (Proveniente dal Barletta – 2005)

Giovanni Pomes (Proveniente dal Nick Bari – 2004)

Angelo Rocchitelli (Proveniente dal Bari – 2006) (1/-1 nell’Under 17)



DIFENSORI

Christian Carella (Proveniente dal Nick Bari – 2004)

Alessio Cepele (Proveniente dal Città di Trani – 1999) (20/2)

Mauro Demarco (Confermato – 1990) (15/0)

Nicola Di Savino (Confermato – 1994) (11/0)

Hakeem Fall (Confermato – 1993) (19/2)

Pietro Lombardi (Proveniente dal Virtus San Ferdinando – 1993) (7/0)

Davide Muciaccia (Confermato – 2000) (21/12)

Salvatore Sgarra (Confermato – 2002) (20/0)



CENTROCAMPISTI

Vito Coletta (Proveniente dal Nick Bari – 2004)

Walter Dascoli (Proveniente dall’Audace Barletta – 1995) (7/3 + 10/0 nel Virtus Palese)

Alessandro Dell’Oglio (Proveniente dal Città di Trani – 1988) (22/0)

Giacinto Martinelli (Proveniente dal Rothaus-Pokal – 1995) (3/0)

Armando Mastropasqua (Proveniente dal Virtus San Ferdinando – 1994) (18/0)

Pasquale Pappalettera (Confermato – 1999) (19/6)

Matteo Precchiazzi (Confermato – 1996) (11/8)



ATTACCANTI

Pietro Canaletti (Confermato – 1988) (12/1)

Francesco De Cillis (Confermato – 2006) (5/0)

Alessio Dragonetti (Proveniente dalla Fidelis Andria – 2005)

Antonio Galeotta (Proveniente dal Real Zapponeta – 2004) (*/15)

Bartolomeo Muciaccia (Confermato – 2001) (20/21)

Sabino Patruno (Proveniente dal Virtus San Ferdinando – 2004) (11/1)

Vittorio Pugliese (Proveniente dal Virtus San Ferdinando – 1992) (16/26)

Vincenzo Sciancalepore (Confermato – 1999) (14/18)