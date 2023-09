Il Lucera perde a Trani e perde capitan Gallo

Un tempo per parte ma, nel bene e nel male, fa tutto il Lucera. I “leoni” di mister Palmieri escono battuti per 2-1 dal “Nicola Lapi” di Trani dopo una gara in cui, come Penelope con la sua tela, prima disfano e poi “fanno”, fino a sfiorare quello che sarebbe stato un clamoroso pareggio. Capitan Gallo, invece, dallo stadio di Trani è uscito dopo cinque giri di lancetta, in ambulanza. Si teme per i suoi legamenti dopo un contrasto con bomber Pugliese finito con la gamba sinistra piantata nel terreno di gioco (come sempre in pessime condizioni nel caso di Trani) e relativa torsione innaturale del ginocchio.

Il Soccer Trani di mister Mascia approccia ottimamente la partita e, nella prima frazione, mette costantemente in difficoltà il Lucera, che comunque tiene botta e contiene, non riuscendo però a farsi praticamente mai vivo dalle parti di Lacerenza. Già al 4’ Pugliese fa venire i brividi al numeroso pubblico assiepato in tribuna ma la sua girata in area piccola fa la barba alla traversa. Un minuto dopo i lucerini perdono capitan Gallo e ne subiscono il contraccolpo psicologico. Entra Rotoli. Al 19’ gli svevi perdono palla sulla trequarti e capitan Precchiazzi ci prova dalla distanza ma la sfera termina di poco a lato. Al 21’ Dragonetti non sfrutta a dovere un cross proveniente da destra e spedisce tra le braccia di Carella. Al 23’ l’unico tentativo dei biancocelesti nel primo tempo ad opera di Manna con un tiro discretamente angolato dalla grande distanza ma Lacerenza si distende e devia. Al 25’ gol annullato ai tranesi perché il colpo di testa vincente di Pugliese su cross di Dascoli arriva in fuorigioco. Al 29’ sale in cattedra Dragonetti che semina il panico sulla sua corsia, la sinistra, e arriva davanti a Carella che però devia quel tanto che basta per sventare il pericolo. Al 34’ altro tentativo ravvicinato di Pugliese ma Carella c’è. Al 42’, invece, Carella è un po’ più avanti di dove dovrebbe essere: il delizioso tiro a giro di Dragonetti, scoccato dal vertice sinistro dell’area, si insacca alle spalle del numero uno lucerino facendo esplodere il “Lapi”. La prima frazione termina con un tentativo di Precchiazzi, servito da Pugliese, che si spegne a fil di palo.

Nella ripresa mister Palmieri inserisce subito Gabriele Ventura in luogo di Clemente, quest’oggi schierato ala sinistra del tridente d’attacco (a causa delle assenze di Balletta, Media e Iddi). Ma al terzo minuto arriva il “pasticciaccio brutto” della difesa del Lucera. Partenza dal basso: Carella passa a Colonna, l’esperto centrale cincischia con la palla tra i piedi, Precchiazzi ruba e serve Pugliese che scarta Carella e deposita in rete per il 2-0. Sembra finita e invece, paradossalmente, il Lucera si desta dal torpore e inizia a menare le danze. All’ottavo combinazione tra Ventura (Giuseppe) e Mawa con il tentativo di Oscar sul quale Lacerenza risponde presente. Al 16’ insidioso cross di Pozzozengaro da destra che attraversa tutta l’area piccola senza trovare la deviazione vincente di qualcuno in casacca nera per l’occasione quest’oggi. Al 24’ Pozzozengaro firma il suo personale capolavoro odierno, restituendo idealmente lo “sgarbo” fatto da Dragonetti nel primo tempo: tiro a giro dal vertice destro dell’area di rigore e sfera che si insacca imparabilmente alle spalle del guardiapali tranese. Neanche il tempo di esultare che Giuseppe Ventura becca il secondo giallo, stavolta per simulazione, e finisce anzitempo sotto la doccia. Lucera in dieci ma comunque vivo. La Soccer Trani inizia ad adottare strategicamente la perdita di tempo non disdegnando di rendersi pericolosa per l’ultima volta al 31’ con Pugliese che prende la traversa dopo essersi ben liberato in area. L’ultima emozione arriva in pieno recupero, al 93’, con Oscar Mawa che ci prova direttamente in corsa da destra chiamando Lacerenza all’ultimo sforzo di giornata. Il Lucera recrimina con sé stesso e la Soccer Trani esulta per la prima vittoria stagionale. Domenica al Comunale di Lucera arriva la Virtus San Ferdinando. Mister Palmieri avrà sicuramente a disposizione Balletta e Media, altrettanto sicuramente no capitan Gallo e Ventura. Un centrocampo da reinventare in attesa di qualche ultimo sussulto di mercato che sia utile a rimpinguare la rosa albiceleste.

SOCCER TRANI – Lacerenza, Muciaccia (82’ Palmitessa), Di Savino, Mastropasqua, Lombardi (49’ Carella), Cepele, Dragonetti (59’ Canaletti), Precchiazzi, Pugliese (93' Fall), Dell’Oglio (91’ De Cillis), Dascoli. In panchina: Pomes, Patruno, Coletta, Pappalettera. Allenatore: Fabrizio Mascia

LUCERA (4-3-3) – Carella, Manna (91’ Guascito), Botticelli, Colonna, Cocinelli; Gallo (9’ Rotoli), Ricciardi, Giu.Ventura; Pozzozengaro, Mawa, Clememte (46’ Gab.Ventura). In panchina: Piserchia, Lo Vasto, Croce, Leccese. Allenatore: Costanzo Palmieri

RETI – 42’ Dragonetti, 48’ Pugliese (ST); 69’ Pozzozengaro (Lu)

NOTE - Angoli 6-3 per il Trani. Ammoniti: Cepele (ST); Giu.Ventura, Manna, Carella, Pozzozengaro e Colonna (Lu). Espulso Giu.Ventura (Lu). Recupero 5 minuti nel primo tempo e 6 minuti nel secondo tempo.