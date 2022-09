San Giovanni sfortunato. A Rutigliano vince la Rinascita

Il Real San Giovanni sfiora il colpaccio. E i primi 45 minuti farebbero ben sperare per un esordio top nella prima giornata del campionato di Promozione pugliese. I garganici, infatti, si aggiudicano i primi tre quarti d'ora mettendo a segno un gol. Ma, nella ripresa, la Rinascita Rutiglianese rintuzza gli entusiasmi e ristabilisce la supremazia territoriale con Triozzi prima e Milzi poi. Infine sale in cattedra il portiere Pagano che neutralizza un calcio di rigore concesso dall'arbitro ai sangiovannesi. La contesa si chiude con la vittoria dei padroni di casa e con il San Giovanni che può recriminare. Una sconfitta che, per come è maturata, non deve demoralizzare ma, al contrario, dare conferma che si sta lavorando bene, specie in virtù del fatto che il Real San Giovanni è stato ammesso in Promozione solo qualche settimana addietro.