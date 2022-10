La Nuova Daunia "pirateggia" a Rutigliano. Pesante ko per il Real San Giovanni

Alla Nuova Daunia basta un gol firmato da Lo Muzio nella ripresa per sbancare Rutigliano. In casa della Rinascita Rutiglianese, i foggiani raccolgono l'intera posta in palio e si piazzano al terzo posto in classifica con 13 punti. I neroverdi di mister Lannunziata tallonano il Levante Azzurro a quota 14 e sono a tre lunghezze dala coppia di testa formata da Virtus Mola e Nuova Spinazzola a quota 16 punti.

Male il Real San Giovanni di mister Pollino che ne prende 6 sul campo del Don Uva Bisceglie. Al "Di Liddo" vanno a segno Di Leo, Preziosa, due volte Sallustio e Di Monte a cui si aggiuge un autogol di Melchionda. Garganici penultimi a quattro punti e con la peggior difesa del torneo con 22 gol finora incassati.

DON UVA CALCIO - Troilo R., La Notte (Mennuni dal 16’ st), Amoruso, Murolo, Sallustio, D’Addato (Troilo D. dal 16’ st), Barbagallo (Conte dal 16’ st), Di Leo, Dimonte, Porcelli (Addario dal 27’ st), Preziosa (Patruno dal 22’ st). A disposizione: Mezzina, Pignatelli, Favuzzi, Cafagna. Allenatore: Gesuito.

REAL SAN GIOVANNI - Stefanicchio, Zoccano (Pazienza dal 1’ st), Falcone (Cocomazzi dal 13’ st), Turco, Ercolino, Mangiacotti, Bruno (Pollino dal 13’ st), Melchionda (Scirpoli dal 25’ st), Catania, Petruccelli (Cisternino dal 36’ st), Grifa. A disposizione: Natale, Urbano, De Nittis, Ritrovato. Allenatore: Salvatore Pollino.

Arbitro: Bellarte di Molfetta. Assistenti: Garofalo e Rossiello di Molfetta